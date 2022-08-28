مصطفى محمد يسجل ويصنع في ربع ساعة مع نانت بعد مشاركته بديلًا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

تألق المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت، وقاد فريقه لقلب التأخر إلى تفوق بعد دخوله بديلًا في مباراة تولوز اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ويستضيف نانت نظيره تولوز في رابع جولات الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

وبدأ مصطفى محمد المباراة على مقاعد البدلاء، لكنه دخل بديًلا مع بداية الشوط الثاني على حساب ماركوس كوكو، حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم تولوز بهدف.

وفي غضون ربع ساعة بعد دخول مصطفى محمد، تعادل نانت، ثم أحرز النجم المصري أول أهدافه، قبل أن يصنع الهدف الثالث.

وأدرك نانت التعادل في الدقيقة 50 عن طريق إيفان جويساند، ثم حول مصطفى محمد كرة عرضية متقنة من اللاعب ذاته في الدقيقة 55 بضربة رأسية إلى داخل الشباك، محرزًا الهدف الثاني.

ثم هيأ مصطفى محمد كرة لزميله موسيس سيمون داخل منطقة الجزاء، ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 61.

ويحتل نانت المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد نقطتين، بعد تعادلين وخسارة، حيث مازال الفريق الاصفر يبحث عن انتصاره الأول.