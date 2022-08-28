ماذا يتابع محمد صلاح بعد غيابه عن التسجيل أمام بورنموث؟ (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وسام مصطفى

كشف المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن متابعته مسلسل The Last Kingdom (ذا لاست كينجدوم) أو المملكة الأخيرة ذائع الصيت حول العالم، بعد ساعات من غيابه عن التسجيل في فوز فريقه على بورنموث.

وحقق ليفربول فوزًا عريضًا على بورنموث 9-0 مساء أمس السبت في الجولة الرابعة من الموسوم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز، دون أن يساهم اللاعب المصري سواء بالصناعة أو التسجيل.

ونشر لاعب ليفربول عبر "ستوري إنستجرام" صورة تكشف متابعته مسلسل The Last Kingdom.

وكان محمد صلاح حصل على أقل تقييم بين لاعبي ليفربول من الشبكات العالمية، بعد عدم مساهمته في أي هدف من مهرجان أهداف فريقه أمام بورنموث.