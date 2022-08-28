اخبار الرياضه

ماذا يتابع محمد صلاح بعد غيابه عن التسجيل أمام بورنموث؟ (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وسام مصطفى

كشف المصري محمد صلاح نجم عن متابعته مسلسل The Last Kingdom (ذا لاست كينجدوم) أو المملكة الأخيرة ذائع الصيت حول العالم، بعد ساعات من غيابه عن التسجيل في فوز فريقه على بورنموث.

وحقق ليفربول فوزًا عريضًا على بورنموث 9-0 مساء أمس السبت في الجولة الرابعة من الموسوم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز، دون أن يساهم اللاعب المصري سواء بالصناعة أو التسجيل.

ونشر لاعب ليفربول عبر "ستوري إنستجرام" صورة تكشف متابعته مسلسل The Last Kingdom.

وكان محمد صلاح حصل على أقل تقييم بين لاعبي ليفربول من الشبكات العالمية، بعد عدم مساهمته في أي هدف من مهرجان أهداف فريقه أمام بورنموث.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا