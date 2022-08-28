رئيس الإسماعيلي لمصراوي: قمنا بتوجيه الشكر لحمزة الجمل وسنلعب بالناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل

قال رئيس النادي الإسماعيلي يحيى الكومي، أن إدارة النادي قررت توجيه الشكر للمدرب حمزة الجمل وجهازه المعاون على الفترة السابقة.

وفي تصريحات خاصة لـيلا كورة، قال الكومي: "نشكر الجهاز الفني السابق بالطبع على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال الفترة الماضية".

وأضاف: "الإدارة ستبحث عن جهاز فني جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وسيقوم خالد القماش مدير قطاع الناشئين، بقيادة الفريق خلال مباراة الجيش، ويعاونه عاطف عبد العزيز مدرب فريق الشباب، حيث سنخوض اللقاء بمجموعة من الناشئين".

ويواجه الإسماعيلي فريق طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري، بعد أن ضمن عازفي السمسمية البقاء بالممتاز، بالحلول في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.