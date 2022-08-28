شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. إسلام عثمان مدرب الطائرة: هوايتى القراءة وبحب منير وأصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب إسلام عثمان مدرب علم منتخب شباب الطائرة.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة والاطلاع على ثقافات مختلفة.

بتدخل المطبخ؟

لأ مش كتير.

ما الأكلة التى تتميز فيها؟

المكرونة بالتونة.

من نجمك المفضل؟

محمد صلاح.

من مطربك المفضل؟

محمد منير وعمرو دياب وشيرين وأصالة.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟

رجل أعمال فى مجال الرياضة.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

تامر حسنى ومحمد صبحى.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.