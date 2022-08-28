شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز والمصرى والاتحاد يحسمون هوية الضلع الثالث فى مثلث الهبوط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 48 ساعة فقط تفصلنا عن نهاية النسخة 63 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى شهدت الكثير من الإثارة والمتعة، حيث استمرت المنافسات حتى الجولة الأخيرة، خاصة على تحديد مثلث الهبوط لدورى القسم الثاني.

واشتعلت المنافسة بين المقاولون العرب صاحب المركز الـ 14 برصيد 35 نقطة، وغزل المحلة صاحب المركز الـ 15 برصيد 35 نقطة، والجونة صاحب المركز الـ 16 برصيد 33 نقطة.

وتأكد بشكل رسمى هبوط مصر المقاصة صاحب المركز الأخير برصيد 15 نقطة، وكذلك إيسترن كومباني صاحب المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 30 نقطة.

وتخوض الفرق الثلاثة 3 مواجهات صعبة فى الجولة الأخيرة، ومن المقرر أن يلتقى المقاولون العرب مع النادى المصرى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وفى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء أيضاً يلتقى فريق الجونة مع بيراميدز، وفى نفس الموعد يواجه غزل المحلة نادى الاتحاد السكندري.

لتصبح تأشيرة البقاء فى الدوري العام متوقفه على نتائج ثلاثي القاع مع الاتحاد وبيراميدز والمصرى.

ويكفى المقاولون العرب وغزل المحلة التعادل فى الجولة الأخيرة ليرتفع رصيد كل منهما إلى 36 نقطة، لضمان البقاء فى الدوري وهبوط الجونة بشكل رسمي، بينما يحتاج فريق الجونة إلى الفوز على بيراميدز، مع هزيمة المقاولون العرب أو غزل المحلة.