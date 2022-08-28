شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم للسلة قبل مواجهة جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب كرة السلة "رجال" اليوم آخر مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتى تقام بتونس، حيث يلتقى مع جنوب السودان فى المباراة الثالثة.

وتقع مصر فى المجموعة التى تضم كلا من: جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال، والكاميرون، على أن يتأهل منتخبان مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.

وتتصدر مصر المجموعة برصيد 15 نقطة، بعدما خاص الفراعنة 8 مباريات حقق الفوز فى 7 وخسر واحدة، ويليه جنوب السودان بنفس النقاط ومرات الفوز والخسارة.

وحل فى المركز الثالث السنغال برصيد 13 نقطة، ثم تونس 12 نقطة، وأخيرا الكاميرون برصيد 10 نقاط فقط.