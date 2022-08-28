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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقق ألميريا أول فوز له هذا الموسم في الدوري الإسباني، وذلك على حساب ضيفه إشبيلية بنتيجة 2-1.

المباراة جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ألميريا يحقق أول فوز له هذا الموسم في الدوري الإسباني على حساب ضيفه إشبيلية



وبعد هزيمة وتعادل، نجح ألميريا العائد إلى الليجا بعد غياب لسنوات، في تحقيق أول انتصار له بالمسابقة في الموسم الحالي.

انتهت الـ45 دقيقة الأزلى بهدف في كل شبكة حيث تقدم إشبيلية أولا في الدقيقة 30 برأسية رائعة من أوليفر توريس.

ثم أدرك نجم ألميريا، البلجيكي الواعد ليرجي رامازاني التعادل قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، منح الدولي النيجيري عمر صادق التقدم لأصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 55، ليحقق الفريق فوزا غاليا، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط يقفز بها مؤقتا للمركز التاسع.

على الجانب الآخر، أكدت الخسارة البداية السيئة هذا الموسم لإشبيلية الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن بخسارتين وتعادل.

وظلت كتيبة المدرب جولين لوبيتيجي بالنقطة التي تمتلكها من تعادلها في الجولة الماضية أمام بلد الوليد، لتأتي في المرتبة الـ15 مؤقتا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023

ريال بيتيس - 9 نقاط

فياريال - 6 نقاط

ريال مدريد - 6 نقاط

أوساسونا - 6 نقاط

ريال سوسيداد - 6 نقاط



يستضيف برشلونة نظيره بلد الوليد مساء يوم الأحد، على ملعب كامب نو، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني (لا ليجا).

ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، من 4 نقاط حصدها من التعادل في مباراة والفوز في أخرى.

ويستضيف برشلونة نظيره بلد الوليد، الأحد، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

تُبث منافسات الموسم الحالي من الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المُقرر أن يتم بث مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

أقحم ديربي الأندلس ثنائي ألميريا لارجي رامازاني وعمر صادق، في الصراع على لقب هداف الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

ويستضيف ألميريا نظيره إشبيلية، السبت، في ديربي الأندلس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



ورغم أن إشبيلية نجح في خطف هدفت التقدم، فإن ألميريا قلب الطاولة بهدفين متتاليين، عبر لاعبيه لارجي رامازاني وعمر صادق، في الدقيقتين 42 و55.

وبات هذا الهدف هو الثاني لكلا اللاعبين، بعدما سجل رامازاني هدف الفريق الأول في الدوري الإسباني ضد ريال مدريد، فيما سجل صادق هدف التعادل مع إلتشي.



وبذلك يتواجد اللاعبان في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بالتساوي مع عدة لاعبين آخرين، في مقدمتهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

ولا يتفوق على ثنائي ألميريا سوى بورخا إيجليسياس، مهاجم ريال بيتيس، والذي سجل 4 أهداف، فيما يأتي في المركز الثاني ياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو بـ3 أهداف.

رغم إبرام نادي برشلونة الإسباني لمجموعة من الصفقات البارزة على مدار صيف 2022، فإن هناك مساحة لضم لاعبين جدد في آخر أيام الميركاتو.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها إن إدارة برشلونة حددت ميزانية تصل إلى 200 مليون يورو، لإبرام التعاقدات هذا الصيف من أجل دعم الفريق.

وأنفق برشلونة حتى الآن 148 مليون يورو على الصفقات، عبر شراء روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني مقابل 50 مليونا وبنفس المبلغ جولي كوندي من أشبيلية الإسباني، بالإضافة إلى 48 مليونا نظير شراء رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي.

ورغم أن المبلغ المتبقي نظريًا هو 52 مليون يورو، لكن سيضاف إليها 5 ملايين إضافية للصفقات وهي قيمة بيع فيران جوتلجلا إلى كلوب بروج البلجيكي.

ولكن برشلونة يعاني من وجود كم كبير من اللاعبين داخل الفريق، يحتاج إلى بيعهم.

وسيساعد رحيل بيير إيميريك أوباميانج المحتمل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر البيع لمانشستر يونايتد أو تشيلسي، على إيجاد النادي الأموال لإحداث التوازن بين المبيعات والشراء.