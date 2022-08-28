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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف برشلونة نظيره بلد الوليد مساء يوم الأحد، على ملعب كامب نو، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني (لا ليجا).

الدوري الإسباني.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة نادي برشلونة وبلد الوليد؟

ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، من 4 نقاط حصدها من التعادل في مباراة والفوز في أخرى.

ويستضيف برشلونة نظيره بلد الوليد، الأحد، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.



تُبث منافسات الموسم الحالي من الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المُقرر أن يتم بث مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يسابق نادي برشلونة الإسباني الزمن في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لسد احتياجاته مع بداية الموسم الحالي.

ورغم التعاقدات التي أبرمها النادي الكتالوني هذا الصيف، إلا أنه مازال راغبا في تعزيز صفوفه بالمزيد من العناصر الجديدة في آخر أيام الميركاتو الصيفي.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإنه على الرغم من أن أولوية تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، لجلب ظهير أيمن، إلا أنه يبقي الباب مفتوحا أمام دعم الجبهة اليسرى أيضا.

ويحاول برشلونة منذ عدة أسابيع التعاقد مع الإسباني ماركوس ألونسو من تشيلسي الإنجليزي، لكن المفاوضات تبقى معقدة بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى تفكير البارسا في توجيه أنظاره نحو خافي جالان، ظهير سيلتا فيجو الإسباني، الذي يتماشى مع ميزانية وسقف رواتب النادي حاليا.

خافي جالان

ونقلا عن مصادر داخل النادي، أفادت "موندو" بأن وصول جالان إلى ملعب كامب نو في الأيام الأخيرة للميركاتو يبقى احتمالا كبيرا في الوقت الراهن.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة صفقة جالان نحو 9 ملايين يورو، رغم وجود شرط جزائي في عقده مع سيلتا بضعف هذا المبلغ.

يستعد فريق برشلونة لخوض ثالث مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، وذلك عندما يواجه بلد الوليد مساء الأحد.

ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، من 4 نقاط حصدها من التعادل في مباراة والفوز في أخرى.

ويستضيف برشلونة نظيره بلد الوليد، الأحد، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

تُبث منافسات الموسم الحالي من الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المُقرر أن يتم بث مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

رعلق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني على قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي أوقعت فريقه في مجموعة الموت.



وسيلتقي برشلونة في المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني إلى جانب فيكتوريا بلزن التشيكي في أقوى مجموعات البطولة، والتي أطلق عليها كثيرون لقب "مجموعة الموت".

وقال تشافي في أول رد فعل له على القرعة خلال مؤتمر الصحفي، ظهر السبت، قبل لقاء برشلونة وريال بلد الوليد غدا: "سنحاول أن نهزم كل المنافسين.. لدينا مجموعة غاية في الصعوبة، ربما الأصعب في أخر 10 أو 20 سنة".

وواصل: "يجب أن نظهر بشكل تنافسي قوي كي نتأهل لدور الـ16، فالهدف هو التأهل للدور الثاني وهو تحدي غاية في الأهمية".

الفريق الكتالوني سيفتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا وينهيه ضد فيكتوريا بلزن، وفي المنتصف سيلتقي بايرن ميونخ في الجولتين الثانية والخامسة وإنتر ميلان في الجولتين 3 و4.

يذكر أن برشلونة ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور الأول الموسم الماضي بسبب الخسارة مرتين من بايرن ميونخ بالمجموعات بنتيجة 3-0.

ولكن كتيبة تشافي نجحت في إبرام مجموعة من الصفقات القوية خلال الصيف الحالي عبر ضم نجوم أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ السابق.

وتعاقد النادي الكتالوني أيضا مع البرازيلي رافينيا وجوليس كوندي من أشبيلية وفرانك كيسي من ميلان وأندرياس كريستنسن من تشيلسي وبابلو توريه من راسينج سانتاندير.