ارحموا شابا صغيرا أخطأ .. فرج عامر يوجه رسالة للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق رسالة للنادي الأهلي بشأن رمضان صبحي .

وكتب فرج عامر على حسابه على تويتر :"بالرغم مما فعله رمضان صبحي لكن ممكن الأهلي يعاقبه عقاب مالي شديد ويرجع الأهلي لانه ابن الأهلي وياما في أبناء تضل الطريق ولما تعرف إن الله حق ترجع لحضن أسرتها ، ارحموا شاب صغير أخطأ".

كيروش أو زوران ماميتش

وفي تغريدة أخرى بشأن مدرب الأهلي كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن اسم المرشح لقيادة فريق الأهلي في الموسم الجديد، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" كيروش أو زوران ماميتش أحدهما هو المدير الفني القادم للأهلي، بأفضلية كيروش، ويصل أول أسبوع من سبتمبر لبدء مهمته".

الخطيب مش سهل ومابيعملش صفقات فاشلة

وتحدث عن الخطيب على إذاعة الشباب والرياضة قائلاً : أنا اعرف الخطيب أكتر من 45 سنة، وهو ذكي ومرتب وحريص على مصلحة الأهلي أكتر من أي حاجة.

وتابع رئيس نادي سموحة السابق : الخطيب مش سهل ومابيعملش صفقات فاشلة.