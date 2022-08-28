شكرا لقرائتكم خبر عن شباب السلة يعودون من المجر غدًا بعد وداع كأس العالم 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود غدًا الإثنين منتخبات السلة تحت 18 سنة "شباب وشابات" إلى القاهرة، قادمة من المجر، بعد انتهاء المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم 3x3، والتي ودع اللاعبون منافساتها قبل الوصول لربع النهائي.

وودعت الشابات البطولة بعد الخسارة أمام أمريكا وأوكرانيا، حيث خسروا المباراة الأولي بنتيجة 6/16 وخسروا المباراة الثانية بنتيجة 12/18 ، وخاضت اللاعبات مباراتين أمام منغوليا وقيرجستان، فزن فيها بنتيجة 21/71 و2/21

في المقابل فاز منتخب الشباب على توباجو والمجر وخسر من ألمانيا، وصربيا.

ويمثل منتخب مصر للشباب كل من: إبراهيم علاء زهران، ياسين ياسر عبد الوهاب، بلال محمد عبد المطلب، محمد أحمد عبد اللطيف، ومعهم المدير الفنى ياسر أبو الفتوح.

ومثل منتخب مصر للشابات كل من جنا إيهاب الألفى، آيتن إيهاب إسماعيل، تمارا نادر السيد، مايا سيد فضل، والمدير الفني أحمد جمعة.