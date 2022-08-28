شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا فى ختام بطولة الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة الدوري سيكون عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وخسر الأهلي من طلائع الجيش بهدف نظيف أمس، السبت، فى الجولة 33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، وتأكد حصول الأهلي على المركز الثالث فى جدول الدوري هذا الموسم بعدما حسم الزمالك اللقب للمرة الثانية على التوالى، وفاز بيراميدز بالمركز الثاني.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا فى الرابعة والنصف عصر بعد غد، الثلاثا، فى ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتنقل قناة أون سبورتس المباراة مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

من جانبه، أبدى البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، حزنه بعد خسارة فريقه من طلائع الجيش بهدف دون رد، وقال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الطلائع، "كان من المفترض منح فرصة المشاركة للشباب فى الوقت المناسب، لم ندفع بهم فى ظروف مثالية، لكن علينا النظر للنقاط الإيجابية".

سواريز يتحدث عن خسارة الأهلي أمام الطلائع

وأضاف، "الدفع باللاعبين الشباب كل ثلاثة أيام سيؤدي إلى إصابتهم، أدفع بأفضل تشكيل وفقًا للمتاح لديّ، ولا أريد الحديث كثيرًا عن هذا الموضوع، ومنذ البداية نبهت على الجميع بالإصابات، وأنا حزين على الأهلي".

وعن خسارة الأهلي من طلائع الجيش، قال، "في مثل هذه المباريات الفريق الذي يبادر بتسجيل هدف هو مَن سيفوز، والمباراة لم تكن جيدة سواء لفريقي أو للخصم، أقدم التحية للخصم الذي تمكن من تسجيل هدف".