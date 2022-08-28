شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى × 33 مباراة بالدورى قبل الجولة الأخيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض آخر مباراة ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يواجه سيراميكا فى الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل فى ختام بطولة الدوري الممتاز.

وتأكد حصول الأهلي على المركز الثالث فى جدول الدوري هذا الموسم، بعدما حسم الزمالك لقب المسابقة للمرة الثانية على التوالي وفاز بيراميدز بالمركز الثاني.

الأهلي خاض 33 مباراة هذا الموسم، فاز فى 19 وتعادل فى 10 وخسر 4 مباريات، وسجل هجوم الأهلي 58 هدفاً واستقبلت شباكه 21.

وخسر الأهلي من طلائع الجيش بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ، السبت، في الجولة 33 لبطولة الدوري الممتاز وهي الخسارة الرابعة هذا الموسم للأحمر.