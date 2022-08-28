شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يدرس منح بدلاء فيوتشر الفرصة أمام المقاصة فى ختام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر منح فرصة أكبر للبدلاء، مثل العربي بدر وكذلك مصطفى البدري وغيرهم، خلال لقاء الفريق القادم أمام مصر المقاصة والذى يقام في ختام مسابقة الدوري العام والجولة 34.

واستأنف فريق فيوتشر تدريباته أمس، السبت، دون راحة، بعد مواجهة الجونة الجمعة الماضى استعداداً لمواجهة المقاصة غداً الاثنين.



البدري



جانب من التدريبات



جانب من المران



سعد سمير



عربي بدر



علي ماهر



فيوتشر



مران الحراس

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر صفحة مباراة الجونة، والتى جمعت الفريقين باستاد خالد بشارة بمنافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بهزيمة فيوتشر بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم فيوتشر أولاً قبل أن يقلب الجونة الطاولة على ضيفه ويفوز في أخر 10 دقائق.

وطالب علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبي فريقه بإغلاق ملف العروض والتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد دخول أكثر من لاعب فى حسابات الأندية المختلفة في الدوري بعد تألقهم مع فيوتشر خلال الموسم الجاري.

وشدد علي ماهر على ضرورة التركيز في التحديات المقبلة للفريق، خاصة مع اقتراب المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيراً إلى أهمية الفوز في اللقاء المقبل على مصر المقاصة في ختام المسابقة، والتي ستمثل دفعاً معنوياً للاعبين

ويتمسك مسؤولو فيوتشر بنجوم الفريق بعد تردد أنباء قوية عن دخول أكثر من لاعب في دائرة اهتمامات الأهلي والزمالك، عقب تألقهم مع فيوتشر في الموسم الجاري.

ويستهدف فيوتشر الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتمثيل الكرة المصرية على أكمل وجه، خاصة بعد الانجاز الذي حققه الفريق بالوصول إلى البطولة والسيطرة على المربع الذهبي في سنة أولى دوري ممتاز.