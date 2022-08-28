شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يعود لحسابات الزمالك لتدعيم حراسة المرمى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك المعار لفيوتشر حتى نهاية الموسم الجارى، لحسابات مسئولى القلعة البيضاء من أجل تدعيم هذا المركز فى الموسم الجديد.

ووضع مسئولو الزمالك عودة محمود جنش ضمن الخيارات المطروحة من أجل تدعيم مركز حراسة المرمي، خاصة فى ظل تمسك كل نادٍ بحارس مرماه ورفضه التفريط فى خدماته.

ومنح فيوتشر الحارس حرية الاختيار بين البقاء فى الفريق أو العودة إلى القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب يوجد فى عقده مع الزمالك شرط جزائى بقيمة 2.5 مليون جنيه لإنهاء ارتباطه بالقلعة البيضاء.

ويأمل فيوتشر فى استمرار جنش مع الفريق، خاصة أن اللاعب يمتلك الكثير من الخبرات الأفريقية، والتى يمكنها مساعدة الفريق فى تجربته الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وشارك جنش مع فيوتشر فى 21 مباراة في الموسم الجارى وحافظ على نظافة شباكه فى 6 مباريات واستقبل 25.