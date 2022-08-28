شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا ينهى تقرير الراحلين والصفقات الجديدة فى فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى البرتغالى نونو ألميدا المدير الفني لفاركو من إعداد تقريره الفنى الذى يتضمن اللاعبين الراحلين عن الفريق البرتقالى، بجانب الصفقات الجديدة المطلوبة لتدعيم الفريق، ومن المنتظر أن يعقد الميدا اجتماعاً مع إدارة فاركو لتسليم التقرير عقب مواجهة سموحة بالجولة الأخيرة للدوري وذلك قبل الحصول على إجازة نهاية الموسم.

وطلب مجلس إدارة نادى فاركو من الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة البرتغالى نونو ألميدا، إعداد تقرير شامل للفريق، يتضمن تقييم كل عناصر الفريق وتحديد اللاعبين الراحلين، وكذلك المراكز الشاغرة التى تحتاج للدعم، استعداداً لانطلاق فترة الانتقالات الصيفية.

ويجهز نادى فاركو سياسة جديدة فى ملف التعاقدات الجديدة تشمل مجموعة من الشروط والمتطلبات لضمان تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة، والعمل على تطوير قدرات الفريق للأفضل. ونجح فاركو فى تقديم موسم متميز رغم أنه الموسم الأول للفريق البرتقالى بدورى الأضواء والشهرة.

ويرغب مسئولو فاركو فى تحديد احتياجات الفريق مُبكراً من أجل إتمام أكثر من صفقة قوية، بعدما كشفت مباريات الفريق الماضية حاجة الفريق لتدعيمات فى عدة مراكز، منها وسط الملعب والهجوم.