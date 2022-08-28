شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنس الطاولة يطير للجزائر أول سبتمبر للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب تنس الطاولة إلى الجزائر يوم 1 سبتمبر المقبل، استعدادا للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التي تقام فى الفترة من 3 إلى 9 من الشهر ذاته.

ويشارك فى البطولة 10 لاعبين مقسمين إلى 5 رجال و5 سيدات، وتم ضم 8 لاعبين رجال و8 سيدات فى المعسكر الذى يسبق البطولة، لتجهيزهم واكتساب اللاعبين الصغار بعض الخبرات.

قائمة الرجال تضم كلا من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلي ومحمد شومان وأحمد علي صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادي مجدي ومروان جمال ومحمد وليد.

وتضم قائمة السيدات كلا من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي وآلاء يحيى ويسرا حلمي، بالإضافة إلى الثلاثى فريدة بدوي وهند فتحي و مروة الهضيبي.

تشارك مصر بمنافسات البطولة بمنتخبى الرجال والسيدات، فى ظل أهميتها لكونها مؤهلة لبطولة كأس العالم الذى سيقام 2023 بجنوب أفريقيا.