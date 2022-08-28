شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير عمر رضوان من مواجهة الإسماعيلى مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمر رضوان، حارس مرمى النادى الاسماعيلى، لاختبار طبى لحسم موقفه من مواجهة طلائع الجيش، بعدما تعرض الحارس لإجهاد فى العضلة الضامة خلال اللحظات الأخيرة ليتم استبعاده من قائمة فريقه ضد إنبي ضمن منافسات الدوري العام.

وتضم قائمة الدراويش ثنائي حراس المرمى أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد، فى ظل حصول محمد فوزي على راحة سلبية لإراحته بسبب ضغط المباريات الفترة الأخيرة.

ويعاني الإسماعيلي من تعدد الإصابات ضمن صفوفه فى ظل ضغط جدول مباريات المسابقة والتي تتبقى جولة أخيرة على نهايتها.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت عصر أمس، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسير الدراويش بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى فى جدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية، باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولى حمزة المسئولية 2 مايو الماضي.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوماً قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والأخيرة بالمسابقة هذا الموسم.