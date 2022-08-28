شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمود وحيد "بطل الأهداف الملغية" مع الأهلى بعد الخروج معاراً للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى استعارة محمود وحيد، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، لمدة موسم بناءً على رغبة طارق العشرى المدير الفني للفريق.

وكان محمود وحيد انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من مصر المقاصة فى سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019.

وإجمالا.. شارك محمود وحيد في 46 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 2320 دقيقة لعب، لم يسجل أى أهداف ولكنه صنع هدفين، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ويعد محمود وحيد بطل الأهداف الملغية فى الأهلى، فقد سجل أول أهدافه بقميص الأهلي أمام البنك الأهلي، ولكن الحكم أمين عمر قرر إلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية الفار، بداعى أن الخطأ لم يتم تثبيته قبل استئناف اللعب.

كما حرم محمود وحيد بسيناريو مشابه من هدف فى الموسم الماضي أمام وادى دجلة بعد العودة لتقنية الفار أيضا.

وفى 4 أغسطس العام الماضي أمام وادي دجلة كان الأهلي قد سجل هدفه الثالث عن طريق محمود وحيد فى الدقيقة 94 بعد هجوم مرتد للأحمر، بدأ من استخلاص لصلاح محسن في وسط الملعب، قبل أن يستدعي حكم الفار الحكم نور الدين لشكوكه فى خطأ على صلاح محسن، ليقرر إلغاء الهدف.