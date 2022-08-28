شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. محمد صلاح يفاجئ مؤمن زكريا فى ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئًا، وغالبا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، عن كواليس المفاجأة التى أعدها لمؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، بعد تتويج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب تشيلسي.

وأكد صلاح فى تصريحات سابقة أن مؤمن زكريا لم يكن يعلم بما سيحدث.

وقال صلاح، "علمت بوجود مؤمن زكريا فى لندن من أجل العلاج، وحصلت له على تذاكر دخول الملعب".

وأضاف صلاح، "فاجأت مؤمن زكريا بدخوله غرفة ملابس اللاعبين، وكان سعيدا للغاية وجميع اللاعبين كانوا سعداء به".