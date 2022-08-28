شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً للمقاصة فى ختام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فيوتشر معسكراً مغلقاً اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة في ختام مسابقة الدوري العام، وتقام مباراة الجولة 34 والتى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء غد الاثنين باستاد السلام.

ويبحث فريق فيوتشر عن استعادة الانتصارات بعد السقوط فى فخ الهزيمة بالمباراة الماضية أمام الجونة، والتى استضافها استاد خالد بشارة وانتهت بفوز الفريق الساحلي بهدفين مقابل هدف.

ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر على مراجعة المباريات السابقة لفريق مصر المقاصة، لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى أبناء الفيوم، خاصة من خلال المباراة الأخيرة للمقاصة أمام سموحة، والتى انتهت بفوز الفريق السكندري بثنائية نظيفة.

وتراجع فريق فيوتشر إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام، بعد الفوز الذي حققه فريق الطلائع في الجولة الماضية على النادي الأهلي بهددف نظيف، في الجولة 33.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 53 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 48 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.