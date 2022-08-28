شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شريف الشمرلى يبحث عن المجد مع طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث شريف الشمرلى، المدير الفنى المخضرم لفريق الزمالك للكرة الطائرة، عن المجد مع القلعة البيضاء بعدما تولى قيادة الفريق مؤخرا لمواصلة رحلة الإنجازات وتحقيق البطولات المحلية والبحث عن التتويجات الأفريقية مجددا.

شريف الشمرلى مدير فنى يمتلك العديد من الخبرات، خاصة أنه كان محاضرا دوليا فى الاتحاد الدولى للعبة ودرب منتخب مصر فى فترات عديدة، فضلا عن نجاحه فى حصد لقب بطولة أفريقيا مع طلائع الجيش فى أول غنجاز أفريقيى للفريق عام 2016.

شريف الشمرلى حرص منذ قودمه للقلعة البيضاء على وضع برنامج تدريبى مكثف والمشاركة فى بطولتين دوليتين بالإمارات، حيث حصل الأبيض عل المركز الثانى فى الأولى بالعين والثانية تقام حاليا وهو دورة بنى ياس الدولية.

ويرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى شريف الشمرلى فى الصور التالية..



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