شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع بلجيكا لمواجهة المنتخب وديا في نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو اتحاد الكرة الاتفاق مع منتخب بلجيكا على لعب مباراة ودية في شهر نوفمبر المقبل بالكويت، في إطار استعداد المنتخب البلجيكي لنهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها 20 نوفمبر بدولة قطر، وفي ظل توقف الدوريات في دول العالم بناء على تعليمات الاتحاد الدولي فيفا.