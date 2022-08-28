شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلم تقرير سواريز عقب نهاية مباراة سيراميكا بالجولة الأخيرة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم مسئولو النادى الاهلى التقرير الفنى الخاص بنهاية الموسم من البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق، عقب نهاية مباراة سيراميكا بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

ويرغب مسئولو الأهلى فى الاطلاع على تقرير سواريز من أجل مناقشة موقف الناشئين الذين وصلتهم عروض إعارة وشراء نهائى من أندية محلية وخارجية، وفى مقدمتهم، زياد طارق ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد أحمد شرقية وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي وميدو نبيل، بجانب اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة الذين حصلوا على فرصة مع الفريق مؤخراً وأبرزهم صلاح محسن وحسام حسن ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمود وحيد.

ويتطلع الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة والإعارات والراحلين خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الإدارة الحمراء تتطلع لتدشين فريق قوى بالموسم الجديد يعيد البطولات لخزائن القلعة الحمراء.

ويستعد ريكاردو سواريز لتقديم تقرير خاص عن مستوى اللاعبين الناشئين الذين شاركوا مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية ، بهدف تقييم هؤلاء الناشئين ، ويرغب سواريز في وضع مستوى الناشئين أمام إدارة النادي لمعرفة موقف هؤلاء اللاعبين الفترة المقبلة خاصة وأن هناك عروض لبعض هؤلاء الناشئين حيث طلبت عدة أندية محلية استعارتهم من إدارة القلعة الحمراء.