شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الزمالك الجديدة تنتظم فى التدريبات 3 سبتمبر استعدادًا لكأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على انتظام الصفقات الجديدة التى سيتم الإعلان عنها الفترة الحالية، لتدريبات الفارس الأبيض عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون عقب التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم الثانى على التوالي.

وأعلن الزمالك، حتى الوقت الحالي، ضم 3 صفقات بشكل رسمي وهم السنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسرى ووادى دجلة السابق، والمغربي زكريا الوردي لاعب وسط الرجاء المغربى السابق، وأحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز في صفقة انتقال حر.

ويعد أحمد أيمن منصور، صاحب الـ 28 عامًا، آخر الصفقات التي تم الإعلان عنها، وبدأ اللاعب مشواره مع الكرة في ناشئي الزمالك، ثم انتقل لطلائع الجيش والداخلية والمصرى قبل انتقاله إلى بيراميدز، ليشارك بشكل فعال فى المباريات وينضم لمنتخب مصر، ويشارك فى 5 مباريات دولية مع منتخب مصر، وتواجد فى قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019.

على مدار مسيرته فى ملاعب الساحرة المستديرة، شارك أحمد أيمن منصور مع 3 أندية في الدوري، مع الداخلية: شارك في: 18 مباراة، صنع: هدفاً ولم يسجل، ومع المصري: شارك في: 71 مباراة، سجل: 3 أهداف، صنع: 3 أهداف، ومع بيراميدز: شارك في: 95 مباراة، سجل: 3 أهداف، صنع: هدفاً واحداً، إجمالي مبارياته في الدوري: 185 مباراة، سجل: 6 أهداف، صنع: 5 أهداف.