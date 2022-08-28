إسلام يؤكد وفرج عامر يعلن موعد وصوله مصر .. من هو مدرب الأهلي الجديد ؟

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي إسلام صادق خلال حلقة أمس من برنامج "البريمو" والذي يعرض على على قناة "تن" ، أن مسؤولي النادي الأهلي توصلوا إلى اتفاق شبه نهائي مع البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب السابق لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي إسلام صادق :" اتفق مسؤولو النادي الأهلي مع وحيد خليلوزيتش مدرب أسود الأطلسي السابق على تدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين مقابل 150 ألف دولار راتب شهري .

وتابع الإعلامي إسلام صادق : تم اعطاء الحرية للمدرب الجديد في الاستعانة بـ 3 مساعدين أجانب معه في الجهاز المعاون ومخطط أحمال يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في حال توليه المهمة رسمياً في الفترة القادمة".

وأضاف إسلام صادق :" استقر النادي الأهلي على فسخ عقد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني بنهاية الموسم الجاري وتعيين مدير فني أجنبي جديد في الموسم المقبل".

كيروش أو زوران ماميتش

بينما كتب فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" كيروش أو زوران ماميتش أحدهما هو المدير الفني القادم للأهلي، بأفضلية كيروش، ويصل أول أسبوع من سبتمبر لبدء مهمته".

وكان سواريش قد تولى قيادة الأهلي في شهر يونيو الماضي، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.