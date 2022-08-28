شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر يومي 23 و27 سبتمبر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، الاتفاق على خوض وديتين للمنتخب الأول خلال شهر سبتمبر المقبل، في إطار التوقف الدولي الخاص بالمنتخبات، حيث توصل مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية لاتفاق مع منتخبي النيجر وليبيريا لمواجهتهما وديا في سبتمبر المقبل بالإسكندرية.

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، على إقامة مباراتين وديتين للفراعنة فى معسكر سبتمبر المقبل، وهو الأول للمدرب البرتغالى مع منتخب الفراعنة بعد تعيينه خلفا لإيهاب جلال، وقرر فيتوريا أن يكون المعسكر المقبل بالإسكندرية، بعد جولة قام بها لملعبي الإسكندرية وبرج العرب، التقى خلالها مدربي الاتحاد وسموحة وفاركو، وتأكد من جاهزية المدينة وملاعبها لاستقبال معسكر المنتخب الأول.