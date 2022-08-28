شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يتلقى عروض إعارة من أندية بالدورى الممتاز بعد تألقه فى حراسة مرمى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مصطفى شوبير، حارس مرمى الاهلى الصاعد، عروضا للإعارة من عدة أندية بالدوري الممتاز، بعد ظهوره بشكل متميز فى المباريات التى شارك فيها مع المارد الأحمر بالمسابقة.

وترغب عدة أندية بالدوري فى الاستعانة بجهود حارس الأهلى الصاعد، وعلى رأسها البنك الأهلى والاتحاد السكندرى والإسماعيلى.

كان محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، قد حرص على دعم مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الصاعد بعد المستوى الجيد الذى قدمه الأخير فى آخر مباراتين للفريق أمام الإسماعيلي وإنبي.

وواصل مصطفى شوبير العروض الجيدة لحُراس الأهلي حيث دافع الحارس الصاعد عن عرين الأحمر أمام الإسماعيلي وإنبى وانتهت المباراتين بالتعادل السلبي وفوز الأهلي بثنائية نظيفة على التوالي.

وأشاد الشناوي بمستوى مصطفى شوبير وطالبه بمواصلة العمل بنفس القدر من العطاء والإجتهاد وهو نفس ما فعله الشناوي مع علي لطفي حينما كان يُشارك مع الفريق أساسياً.