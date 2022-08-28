شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح غداً، الاثنين، منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج.

وتوج الزمالك رسميا ببطولة الدورى للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 فى تاريخه، قبل أن يخوض مباراة تحصيل حاصل أمام إيسترن كومباني.

مواعيد مباريات الجولة 34 لمسابقة الدوري المصرى

الاثنين

فيوتشر & مصر المقاصة ..5 مساءً على استاد الأهلى والسلام

الثلاثاء