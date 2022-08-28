شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح غداً، الاثنين، منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج.
وتوج الزمالك رسميا ببطولة الدورى للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 فى تاريخه، قبل أن يخوض مباراة تحصيل حاصل أمام إيسترن كومباني.
مواعيد مباريات الجولة 34 لمسابقة الدوري المصرى
الاثنين
فيوتشر & مصر المقاصة ..5 مساءً على استاد الأهلى والسلام
الثلاثاء
البنك الأهلى & إنبى..4.30 عصراً
سموحة & فاركو..4.30 عصراً
الأهلى وسيراميكا..4.30 عصراً
الإسماعيلى & طلائع الجيش..6.30 مساءً
بيراميدز & الجونة ..9.30 مساءً
غزل المحلة & الاتحاد السكندرى..9.30 مساءً
المقاولون العرب & المصرى البورسعيدى..9.30 مساءً
الزمالك & إيسترن كومبانى..9.30 مساءًالقنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.