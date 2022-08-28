شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأهلي المصري يفقد المركز الثاني بالدوري لأول مرة منذ 30 عاما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فقد الأهلي بشكل رسمي فرصة الحصول على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، عقب هزيمته من طلائع الجيش.

وخسر الأهلي من طلائع الجيش بنتيجة 0-1، السبت، على ملعب الكلية الحربية، في الجولة الـ33 من منافسات الدوري المصري.



وسجل هدف طلائع الجيش الوحيد لاعبه أحمد سمير في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وباتت هذه الهزيمة هي الرابعة التي يتعرض لها الأهلي في الموسم الحالي من الدوري المصري، بعد الهزيمة من المصري وسموحة وبيراميدز.



وبذلك لن يكون بإمكان الأهلي الحصول على أحد المركزين الأول أو الثاني في الدوري المصري، بعدما توقف رصيده عند 67 نقطة في المركز الثالث.

وحال فوز الأهلي في مباراته الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا، فسيصل الأهلي للنقطة 70، بفارق نقطة خلف بيراميدز، صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل.



وكانت المرة الأخيرة التي يفشل فيها الأهلي في الحصول على أحد المركزين الأول أو الثاني قبل 30 عاما، وتحديدا في موسم 1991-1992، عندما حصل على المركز الرابع.

في المقابل، هبط فريق إيسترن كومباني من الدوري المصري بشكل رسمي، بعدما خسر من البنك الأهلي بنتيجة 2-3، في الجولة ذاتها.

ولحق إيسترن كومباني بفريق مصر المقاصة، أول الهابطين، في انتظار الهابط الثالث بين فرق المقاولون العرب وغزل المحلة والجونة.

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 77 نقطة

بيراميدز - 71 نقطة

الأهلي - 67 نقطة

فيوتشر - 53 نقطة

طلائع الجيش - 53 نقطة

برأ البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الأهلي المصري، نفسه من سوء أداء فريقه في مباراة طلائع الجيش، مساء السبت، في الدوري المصري.

وخسر الأهلي من طلائع الجيش بنتيجة 0-1، السبت، على ملعب الكلية الحربية، في الجولة الـ33 من منافسات الدوري المصري.



وفي المؤتمر الصحفي، قال المدرب البرتغالي: "هذه مباراة متوازنة، وفرص التهديف قليلة للفريقين، قدمنا أداء ضعيفا، ولكن المنافس لم يكن أفضل كثيرا، ولكنه استحق الفوز".

وأضاف: "نجهز اللاعبين الشباب للمستقبل، ولكن الظروف ليست مثالية أو مناسبة للدفع بهم في ظل ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام، ويتزامن ذلك مع بداية فترة الإعداد لهذه العناصر الشابة استعدادا للموسم الجديد".

وواصل المدير الفني للأهلي: "من الصعب أن ننتظر منهم أفضل أداء، لأن معظمهم صغار السن، يكتسبون الخبرات مع الوقت، لكنهم يستحقون الدعم والمساندة، وأحييهم على العمل الجاد والالتزام بالتعليمات".

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يفقد المركز الثاني لأول مرة منذ 30 عاما

واستطرد: "الوقت لم يكن مناسبا ليقدم اللاعبون الشباب أداء أفضل، فهم معرضون للإصابة في أي وقت نتيجة ضغط المباريات، ونحن ننتبه لهذا الأمر، وبالطبع كنت أتمنى الاعتماد عليهم في ظروف مختلفة".

وأتم ريكاردو سواريس تصريحاته: "جهازي المعاون يعمل بأسلوب علمي دقيق، ونعتمد على أجهزة GPS أشارت لنا بأن كثرة الإصابات أمر وارد، وقد أكدت الأمر لجميع المسؤولين، هناك من سيقتنع بكلامي، وآخرون لن يعجبهم ما أقوله".

واصل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لفريق الأهلي المصري، إثارة الجدل بشأن إمكانية عودته مجددا إلى "القلعة الحمراء".

ورحل موسيماني عن الأهلي في يونيو/حزيران الماضي، بعد 20 شهرا قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق، قاده خلالها للفوز بـ5 ألقاب قارية ومحلية.



ومنذ رحيله عن القلعة الحمراء، طالبت جماهير الأهلي بعودة موسيماني، لا سيما في ظل النتائج السلبية التي عانى منها الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس.

ونشر الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشار فيها لاقتراب موسيماني من العودة لتدريب الأهلي.

ونشر الفريان صورة للمدرب الجنوب أفريقي، وكتب فيها: "مصدري في القاهرة، قريبا سيعود لناديه المفضل في القاهرة، إذا أردتم البطولات فرحبوا بعودة موسيماني لنادي القرن".

ولم يفوت المدرب الجنوب أفريقي الفرصة، حيث رد على هذه التغريدة برسالة تفتح باب التكهنات، قائلا: "إن شاء الله، أمتلك احتراما كبيرا لك".

الإشارة لم تكن الأولى من موسيماني عن اقتراب عودته إلى الأهلي، حيث نشر في وقت سابق مقطع فيديو، استعاد فيه ذكرياته مع جماهير الفريق الأحمر، وكتب "العودة إلى ذكريات ليالي الخميس".

وجاءت تلك الإشارات من موسيماني وسط تأكيدات صحفية مصرية بأن ريكاردو سواريس سيكون مصيره الإقالة من منصبه كمدير فني للأهلي بنهاية الشهر الجاري.