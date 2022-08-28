ما هي مواعيد مباريات اليوم الأحد؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز مباريات اليوم الأحد 28 أغسطس/آب 2022، بمختلف الملاعب حول العالم.

وتقام اليوم مجموعة من المباريات الهامة، لا سيما في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.



ففي الجولة 4 من الدوري الإنجليزي، يحل نيوكاسل يونايتد ضيفا ثقيلا على ولفرهامبتون.

وفي الدوري الإيطالي، يستضيف فيورنتينا نظيره نابولي، لحساب الجولة الثالثة.



وفي الدوري الإسباني، يستضيف برشلونة نظيره بلد الوليد، بينما يحل ريال مدريد ضيفا على إسبانيول.

أما في الدوري الفرنسي، فيستضيف باريس سان جيرمان، حامل اللقب، نظيره موناكو، لحساب الجولة الرابعة.

برأ البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الأهلي المصري، نفسه من سوء أداء فريقه في مباراة طلائع الجيش، مساء السبت، في الدوري المصري.

وخسر الأهلي من طلائع الجيش بنتيجة 0-1، السبت، على ملعب الكلية الحربية، في الجولة الـ33 من منافسات الدوري المصري.



وفي المؤتمر الصحفي، قال المدرب البرتغالي: "هذه مباراة متوازنة، وفرص التهديف قليلة للفريقين، قدمنا أداء ضعيفا، ولكن المنافس لم يكن أفضل كثيرا، ولكنه استحق الفوز".

وأضاف: "نجهز اللاعبين الشباب للمستقبل، ولكن الظروف ليست مثالية أو مناسبة للدفع بهم في ظل ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام، ويتزامن ذلك مع بداية فترة الإعداد لهذه العناصر الشابة استعدادا للموسم الجديد".

وواصل المدير الفني للأهلي: "من الصعب أن ننتظر منهم أفضل أداء، لأن معظمهم صغار السن، يكتسبون الخبرات مع الوقت، لكنهم يستحقون الدعم والمساندة، وأحييهم على العمل الجاد والالتزام بالتعليمات".

واستطرد: "الوقت لم يكن مناسبا ليقدم اللاعبون الشباب أداء أفضل، فهم معرضون للإصابة في أي وقت نتيجة ضغط المباريات، ونحن ننتبه لهذا الأمر، وبالطبع كنت أتمنى الاعتماد عليهم في ظروف مختلفة".

وأتم ريكاردو سواريس تصريحاته: "جهازي المعاون يعمل بأسلوب علمي دقيق، ونعتمد على أجهزة GPS أشارت لنا بأن كثرة الإصابات أمر وارد، وقد أكدت الأمر لجميع المسؤولين، هناك من سيقتنع بكلامي، وآخرون لن يعجبهم ما أقوله".

حقق ألميريا أول فوز له هذا الموسم في الدوري الإسباني، وذلك على حساب ضيفه إشبيلية بنتيجة 2-1.

المباراة جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



وبعد هزيمة وتعادل، نجح ألميريا العائد إلى الليجا بعد غياب لسنوات، في تحقيق أول انتصار له بالمسابقة في الموسم الحالي.

انتهت الـ45 دقيقة الأزلى بهدف في كل شبكة حيث تقدم إشبيلية أولا في الدقيقة 30 برأسية رائعة من أوليفر توريس.

ثم أدرك نجم ألميريا، البلجيكي الواعد ليرجي رامازاني التعادل قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، منح الدولي النيجيري عمر صادق التقدم لأصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 55، ليحقق الفريق فوزا غاليا، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط يقفز بها مؤقتا للمركز التاسع.

على الجانب الآخر، أكدت الخسارة البداية السيئة هذا الموسم لإشبيلية الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن بخسارتين وتعادل.

وظلت كتيبة المدرب جولين لوبيتيجي بالنقطة التي تمتلكها من تعادلها في الجولة الماضية أمام بلد الوليد، لتأتي في المرتبة الـ15 مؤقتا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023

ريال بيتيس - 9 نقاط

فياريال - 6 نقاط

ريال مدريد - 6 نقاط

أوساسونا - 6 نقاط

ريال سوسيداد - 6 نقاط

أقحم ديربي الأندلس ثنائي ألميريا لارجي رامازاني وعمر صادق، في الصراع على لقب هداف الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

ويستضيف ألميريا نظيره إشبيلية، السبت، في ديربي الأندلس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



ورغم أن إشبيلية نجح في خطف هدفت التقدم، فإن ألميريا قلب الطاولة بهدفين متتاليين، عبر لاعبيه لارجي رامازاني وعمر صادق، في الدقيقتين 42 و55.

وبات هذا الهدف هو الثاني لكلا اللاعبين، بعدما سجل رامازاني هدف الفريق الأول في الدوري الإسباني ضد ريال مدريد، فيما سجل صادق هدف التعادل مع إلتشي.

وبذلك يتواجد اللاعبان في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بالتساوي مع عدة لاعبين آخرين، في مقدمتهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

ولا يتفوق على ثنائي ألميريا سوى بورخا إيجليسياس، مهاجم ريال بيتيس، والذي سجل 4 أهداف، فيما يأتي في المركز الثاني ياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو بـ3 أهداف.