موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى فى الدورى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا استعداداته لمواجهة إيسترن كومبانى، بعدما أغلق صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبى.

موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى بالدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إيسترن كومبانى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك وإيسترن كومبانى

حقق الزمالك فوزاً على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف فى الدور الأول لدوري هذا الموسم بالجولة السابعة عشرة للمسابقة، سجل ثنائية الزمالك عمر السعيد وأحمد السيد زيزو فيما سجل محمود حمدى الونش هدف ايسترن كومبانى الوحيد عن طريق الخطأ فى مرماه.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيسترن كومبانى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى الثلاثاء المقبل فى الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.