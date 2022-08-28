شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بالسوبر لأول مرة فى تاريخه بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاهلى فوزاً مهماً على الزمالك بركلات الترجيح 3-1 ليعلن المارد الأحمر تتويجه بطلا لكأس السوبر المحلى للمرة الأولى فى تاريخه فى مثل هذا اليوم 28 أغسطس 2003.

شارك المارد الأحمر لأول مرة فى مباريات السوبر المحلى بعد اعتذاره عن عدم المشاركة فى النسخة الأولى، وشارك فى هذه المباراة بصفته بطلا لكأس مصر، فى مواجهة الزمالك حامل لقب أول نسختين، وبطل مسابقة الدورى، وهى أول مباراة قمة تجمع بين القطبين فى مسابقة السوبر المصرى.

بقيادة تحكيمية للفرنسى آلان ساراس، وفنية برتغالية لكابرال مدربا للزمالك، وأوليفيرا مدربا للأهلى، انتهى الوقت الأصلى بالتعادل للمرة الثالثة على التوالى فى تاريخ البطولة، وانتهت الـ120 دقيقة سلبية لأول مرة فى تاريخ البطولة، ليتجه الفريقان لحسم اللقب بركلات الترجيح. أهدر طارق السعيد الركلة الأولى للزمالك، وتقدم ياسر رضوان للأهلى، وتعادل سامح يوسف للزمالك، وتقدم وائل رياض شيتوس، وفشل حسام حسن فى تسجيل التعادل، وزاد الفارق جيلبرتو لمصلحة الأهلى، وفى الرابعة أهدر محمد صديق الركلة الثالثة للزمالك ليتوج الأهلى بطلا للسوبر لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح "3-1". مثل الأهلى فى أول سوبر كل من : عصام الحضرى، رامى سعيد، شادى محمد، هادى خشبة، وائل جمعة، محمد عمارة، إبراهيم سعيد (وائل رياض)، محمد شوقى، جلبرتو، محمد فضل (ياسر رضوان)، خالد بيبو (أحمد بلال). بينما مثل الزمالك فى هذه المباراة: عبد الواحد السيد، إبراهيم حسن، وائل القبانى، بشير التابعى، طارق السيد، حازم إمام (سامح يوسف)، تامر عبدالحميد، المعتز بالله إينو (محمد صديق)، طارق السعيد، حسام حسن، عبدالحليم على (أحمد صالح).

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.