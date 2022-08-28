شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة الإسباني ينجح فى تسجيل الفرنسي جول كوندي مدافع البارسا فى قائمة الليجا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نجح نادي برشلونة الإسباني فى تسجيل الفرنسي جول كوندي مدافع البارسا فى قائمة الليجا، قبل مواجهة بلد الوليد المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة برشلونة أنهت عملية تسجيل الفرنسي جول كوندي لدعم دفاع البلوجرانا ضد بلد الوليد فى المباراة التى ستقام غدًا، فى ثالث جولات الليجا.

وأضافت أن مسؤولي البارسا بذلوا مجهودًا كبيرا من أجل إفساح المجال لتسجيل جول كوندي في قائمة الفريق الكتالوني بالليجا.

برشلونة ضم جول كوندي مدافع إشبيلية بعقد مدته 5 سنوات حتى يونيو 2027.

واستهل فريق برشلونة مشواره في بطولة الدوري الإسباني بالتعادل السلبي مع رايو فاليكانو على ملعب كامب نو، ثم تغلب على ريال سوسيداد بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية.

جدير بالذكر أن فريق برشلونة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 4 نقاط بعد خوض جولتين.

نجح نادي برشلونة الإسباني، في إنهاء أزمة تسجيل لاعبه الفرنسي جول كوندي، قبل مباراته المقبلة أمام بلد الوليد.

ويلتقي فريق برشلونة مع نظيره بلد الوليد غدًا في السابعة والنصف مساءًا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

تعاقد برشلونة مع كوندي لاعب إشبيلية، لمدة 5 مواسم قادمة، وتم تحديد شرط الإنهاء بمبلغ مليار يورو، لكن النادي كان يواجه أزمة في تسجيله. لم يكن برشلونة قادرًا على تسجيل كوندي بسبب لوائح رابطة الدوري الإسباني والخاصة بقواعد اللعب النظيف.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، تمكن البارسا من تسجيل كوندي بالفعل، على الرغم من عدم مغادرة ممفيس ولا أوباميانغ في الوقت الحالي، إلا أن رحيل أومتيتي، وحقيقة أن بابلو توري يعتبر لاعبًا فرعيًا وبعض المتغيرات التي تمكن النادي من إعادة التفاوض بشأنها، سمح بتسجيل المدافع الفرنسي.

أوضح التقرير أن برشلونة كان يضع اللمسات الأخيرة على إرسال الوثائق الخاصة بتسجيل كوندي إلى رابطة الدوري، وكان ينتظر الموافقة النهائية منذ ظهر يوم أمس الجمعة.

من جانبه يرغب تشافي مدرب البارسا في الاعتماد على كوندي خلال مباراة بلد الوليد، لدقائق محددة من أجل تجهيز للمنافسات المقبلة خلال الموسم الحالي.

نشر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، تغريدة باللغة العربية، للرد على شائعة متداولة تتعلق بنادي برشلونة.

برشلونة عانى من أزمة مالية خانقة كانت تمنعه من تسجيل لاعبين جدد بقائمته قبل تخفيض فاتورة الرواتب إلى الحد المسموح به من قبل رابطة الدوري الإسباني، التزاما بقواعد اللعب المالي النظيف.



ونجح برشلونة في إنهاء أزمة تسجيل اللاعبين مؤخرا، بعد قيد المدافع الفرنسي جول كوندي، أحدث المنضمين إلى النادي الكتالوني.

ونشر أحد المشجعين العرب لنادي برشلونة تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن تدخلات تيباس هي سبب تأخير عملية تسجيل اللاعبين، وأن موقف برشلونة صحيح حسب عمليات تدقيق قامت بها الرابطة.



وأعاد تيباس نشر تغريدة المشجع وعقّب عليها بالعربية قائلا: "ما يقوله هذا الشخص عار تماما عن الصحة، الليجا لم تعدل أي معيار على الإطلاق، وكل المعايير تم التصديق عليها من قبل جميع الهيئات المختصة".



وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة لم يتمكن من الاستعانة بخدمات كوندي في أول جولتين من الدوري الإسباني هذا الموسم، بسبب عدم تسجيله.

وكان النادي الكتالوني قام بتفعيل عدة روافع اقتصادية لتعديل وضعه المالي، لكي يتمكن من الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الليجا، وبالتالي تسجيل صفقاته الجديدة.

برشلونة كان قد أبرم 5 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونخ، ورافينيا من ليدز يونايتد، وجول كوندي من إشبيلية، بجانب أندرياس كريستنسن وفرانك كيسي بعد انتهاء عقديهما مع تشيلسي وميلان على الترتيب.