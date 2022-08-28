شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميدو يعلق على انضمام عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لصفوف القلعة البيضاء. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، أنه فخور بأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرةب الزمالك بعد نجاحه مع الفريق الأبيض مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه يتمنى انضمام عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لصفوف القلعة البيضاء.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «فخور بأمير مرتضى منصور، طور من نفسه كثيرا، ومكسب كبير لنادي الزمالك».

وأكمل: «عبد الله السعيد لاعب كبير وأتمنى انضمامه في الزمالك بالموسم الجديد، الزمالك حينها سيمتلك لاعبين مثل شيكابالا والسعيد ما سيمنح قوة كبيرة للفريق».

وواصل ميدو: «سعيد أني عشت لليوم الذي أرى فيه إدارة الزمالك تسير بخطوات جيدة وتتخذ قرارات صحيحة».

وأتم: «أمير مرتضى يستحق وقادر على تولي منصب المدير الرياضي لشركة الكرة بنادي الزمالك حال تأسيسها».

تمني احمد حسام ميدو انضمام عبدالله السعيد لاعب بيراميدزإلى فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة مؤكدا إنه لن يكون فريق قادر علي هزيمة الفارس الابيض في وجوده مع شيكابالا.

وأضاف ميدو خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، عبدالله السعيد لاعب كبير وعقلية وشخصية قوية واتمني انضمامه للزمالك مع وجود شيكابالا لن يستطيع فريق الفوز علي الزمالك.



وعن قفشة قال: يجب ان يتعلم اللعب في طريقة 4-3-3 لإنه سيواجه مشكلات كثيره في حالة عدم ايجاده اللعب بها.

وبسؤاله عن احمد فتحي قال: بتمناله التوفيق هو نموذج للاحترافية وأسطورة.

وتحدث عن هجومه علي أحمد حسن كوكا قال: انتقادي له طبيعي في ظل أدائه السيئ مع المنتخب الوطني ورد فعله ليس ذكيا فأنا انتقدت النني وعمر السعيد ومروان حمدي هذا عملي.

حسم رقم سحري 3 مراكز في الموسم الحالي من الدوري المصري، بداية من تتويج الزمالك باللقب، وصولا إلى حصول الأهلي على المركز الثالث.

وحسم الزمالك تتويجه رسميا بلقب الدوري المصري، قبل آخر 3 مباريات في الموسم، ليحقق اللقب للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 في تاريخه.



في المقابل، حصل بيراميدز على المركز الثاني للمرة الأولى في تاريخه، تاركا الأهلي خارج المركزين الأول والثاني لأول مرة منذ 30 عاما.

الرقم 4 كان عاملا سحريا في حسم وجهة درع الدوري المصري هذا الموسم، وهو ما تستعرضه "العين الرياضية" في هذا التقرير.

التصقت مفارقة الرقم 4 بفرسان المنافسة، الزمالك بطل المسابقة، ووصيفه بيراميدز، والأهلي صاحب المركز الثالث.

في القلعة البيضاء، كان الرقم 4 له مفعول السحر، حيث حقق الزمالك لقب الدوري موسمين متتاليين للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حققها أول مرة عامي 1964 و1965.

كرر الزمالك الإنجاز للمرة الثانية عامي 1992 و1993 ثم عامي 2003 و2004، وأخيرا عامي 2021 و2022.

أما بيراميدز، فقد ضمن وصافة الدوري للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في محاولته الرابعة للمنافسة على اللقب.

وكان المركز الثالث هو أفضل ما وصل إليه بيراميدز في محاولاته الـ3 السابقة، وذلك في أعوام 2019 و2020 و2021.

الأهلي، صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري المصري برصيد 42 مرة، فقد هيبته كثيرا هذا الموسم.

تراجع المارد الأحمر للمركز الثالث في جدول الترتيب للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد أعوام 1960 و1963 و1983.

فقد الأهلي بشكل رسمي فرصة الحصول على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، عقب هزيمته من طلائع الجيش.

وخسر الأهلي من طلائع الجيش بنتيجة 0-1، السبت، على ملعب الكلية الحربية، في الجولة الـ33 من منافسات الدوري المصري.



وسجل هدف طلائع الجيش الوحيد لاعبه أحمد سمير في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وباتت هذه الهزيمة هي الرابعة التي يتعرض لها الأهلي في الموسم الحالي من الدوري المصري، بعد الهزيمة من المصري وسموحة وبيراميدز.



وبذلك لن يكون بإمكان الأهلي الحصول على أحد المركزين الأول أو الثاني في الدوري المصري، بعدما توقف رصيده عند 67 نقطة في المركز الثالث.

وحال فوز الأهلي في مباراته الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا، فسيصل الأهلي للنقطة 70، بفارق نقطة خلف بيراميدز، صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل.

وكانت المرة الأخيرة التي يفشل فيها الأهلي في الحصول على أحد المركزين الأول أو الثاني قبل 30 عاما، وتحديدا في موسم 1991-1992، عندما حصل على المركز الرابع.

في المقابل، هبط فريق إيسترن كومباني من الدوري المصري بشكل رسمي، بعدما خسر من البنك الأهلي بنتيجة 2-3، في الجولة ذاتها.

ولحق إيسترن كومباني بفريق مصر المقاصة، أول الهابطين، في انتظار الهابط الثالث بين فرق المقاولون العرب وغزل المحلة والجونة.

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 77 نقطة

بيراميدز - 71 نقطة

الأهلي - 67 نقطة

فيوتشر - 53 نقطة

طلائع الجيش - 53 نقطة