شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير صحفية: نابولي يعرض ضم كريستيانو رونالدو مقابل النيجيرى أوسيمين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت تقارير صحفية أن نادى نابولي الإيطالي دخل فى مفاوضات جادة للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد فى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، إن مسؤولا بنادي نابولي أكد أن إدارة النادي دخلت فى مفاوضات جادة مع خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو لضمه إلى الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن انضمام رونالدو للفريق مرتبط ببيع اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين إلى مانشستر يونايتد مقابل 140 مليون يورو.

فيما أشارت صحفية إيطالية إلى إمكانية تعثر صفقة تعاقد نابولي مع رونالدو لأن أوسيمين غير مقتنع بفكرة الانضمام لمانشستر يونايتد لرغبة اللاعب النيجيرى فى اللعب بدوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي 30 يونيو 2023، ويريد الدون المشاركة في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي سيشارك في النادي الإنجليزي في الدوري الأوروبي.

ولعب رونالدو 19 موسمًا متتاليًا في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسمًا، لكن هذا لن يتحقق حال بقائه في أولد ترافورد.

ويعتبر رونالدو، 37 عامًا، هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا وسجل 140 هدفًا في 183 مباراة، مع 3 أندية، هي، مانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس.

وحصد رونالدو لقب البطولة 5 مرات بواقع لقب مع مانشستر يونايتد و4 ألقاب مع ريال مدريد، أعوام 2016 و2017 و2018، علمًا بأن رونالدو سجل 17 هدفًا في دوري أبطال أوروبا موسم 2013/2014 وهو أعلى رقم للاعب في موسم واحد.

وحال انتقال رونالدو إلى نابولي فإنه سيواجه ليفربول، وأياكس أمستردام، وجلاسكو رينجرز، في المجموعة الأولى.

تعد الأيام القليلة المقبلة حاسمة فيما يتعلق بمستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد خلال الصيف الحالي.

رونالدو يسعى لمغادرة مانشستر يونايتد، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية في 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، خاصة وأنه يريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا، البطولة التي يغيب عنها "الشياطين الحمر" هذا الموسم.



لكن، خورخي مينديز وكيل رونالدو فشل على مدار شهرين في تسويق النجم البرتغالي لأندية كبيرة، لكن الأحاديث كثرت في الفترة الأخيرة، حول إمكانية رحيل الدون إلى نابولي مقابل انتقال فيكتور أوسيمين مهاجم الأخير صوب مانشستر يونايتد، وهو ما نفاه وكيل أعمال اللاعب النيجيري.

لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي، رحب بفكرة تدريب رونالدو، رغم اعترافه بصعوبة الأمر، قائلا في تصريحات صحفية: "إذا سألتني إذا كنت أرغب في العمل مع رونالدو، سأقول لك، من لا يحلم بذلك".



وتابع: "لم يتبق سوى أيام قليلة في فترة الانتقالات، ويبدو من غير المحتمل أن يمر ذلك، لا يوجد شيء ملموس في الوقت الحالي".

وأضاف: "مع وجود لاعب مثل أوسيمين، وهو موهوب للغاية، نعلم أن هناك خطرًا دائمًا يتمثل في أن بعض المالكين الأثرياء حول العالم سيستيقظون في الصباح ويقررون شرائه بما في ذلك مانشستر يونايتد".

من جانبه، تحدث الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن آخر تطورات مستقبل كريستيانو رونالدو، رافضا حسم وضعية اللاعب صاحب الـ37 عاما.

وقال تين هاج في تصريحات نقلتها محطة "بي تي سبورت" البريطانية: "أتمنى استمرار رونالدو معنا، سنرى ما سيحدث في نهاية السوق".

يذكر أن رونالدو لم يشارك بشكل أساسي خلال آخر مباراتين لمانشستر يونايتد ضد ليفربول وساوثهامبتون، علما بأن الفريق فاز فيهما.



يستهدف الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع أحد مواطنيه كخطة بديلة لتدعيم الخط الأمامي لفريقه هذا الصيف.



ولا يخفى على أحد المعاناة الهجومية التي يعاني منها مانشستر يونايتد هذا الموسم، مما أجبر تين هاج على مفاوضة أكثر من اسم هجومي في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها أن تين هاج طلب من إدارة مان يونايتد ضم ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة الإسباني، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني هذا الموسم، مستغلًا فشل مفاوضات انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.



وينتظر أن يرحل ديباي عن برشلونة هذا الصيف، في ظل عمل إدارة ناديه على بيع مجموعة من اللاعبين لتوفير رواتبهم، ولإحداث التوازن بين الصفقات القادمة والمبيعات بعد إبرام مجموعة من التعاقدات هذا الميركاتو.

ويأتي التعاقد المحتمل مع ديباي كخطة بديلة لليونايتد بعد فشل مفاوضات التعاقد مع جناح آيندهوفن الهولندي كودي جابكو، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

كما يجد اليونايتد صعوبة في التوقيع مع البرازيلي أنتوني، جناح أياكس أمستردام الهولندي، رغم إصرار اللاعب على الرحيل، إلا أن ناديه لا يريد التفريط فيه.

حال انضمامه إلى مانشستر يونايتد، فإن ممفيس ديباي سيكون قد عاد للنادي الذي رحل عنه في 2017 بعد عامين لم يحقق فيهما النجاح المتوقع.

وجاء ديباي في الفترة الأولى، 2015-2017، إلى مانشستر يونايتد في عهد هولندي آخر هو لويس فان جال الذي كان يقود مان يونايتد وقتها.

وانضم الجناح الهولندي للشياطين الحمر تحت مسمى "رونالدو الجديد"، حيث كان النادي يرى فيه مشروع "كريستيانو رونالدو آخر"، مما دفعه لمنحه القميص رقم 7، الذي حمله البرتغالي في حقبتيه مع الفريق.

ولعب ديباي في فترته الأولى مع الشياطين الحمر 53 مباراة، لم يسجل فيهم إلا 7 أهداف فقط، مما أجبر الإدارة على بيعه لأولمبيك ليون الفرنسي مطلع 2017.

ورغم أن ديباي انضم لبرشلونة في صيف 2021، قبل عام واحد، لكنه نجح في تسجيل 13 هدفًا مع الفريق الكتالوني في 38 مباراة.