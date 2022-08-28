شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفض التفريط فى "وصافة الدورى" قبل الجولة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك فريق بيراميدز فى الحفاظ على المركز الثاني بجدول الدورى، مع اقتراب ختام المسابقة، حيث حقق الفريق السماوي الفوز على سيراميكا بهدفين نظيفين، فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، افتتح التسجيل لبيراميدز محمد حمدى في الدقيقة "45 +2"، قبل أن يضيف فاخرى لاكاى الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 71 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز فى 22 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وتلقى الخسارة فى 6 مباريات وسجل لاعبوه 55 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.

وقال اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، إنه حقق 3 نقاط غالية رغم الغيابات العديدة التي يعانى منها الفريق بسبب الإصابات والغيابات، مؤكدا أنه فوز مهم للغاية في مرحلة صعبة لا بد معها من إنهاء الدوري بصورة قوية وفي مركز أفضل، موضحًا أنه رغم الغيابات العديدة في الصفوف والتى تكون مؤثرة فى أى فريق، ولكن اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم ويجب شكرهم على ما يبذلونه من جهد لإنهاء الدوري بأفضل صورة، وموضحا أنه راض تماما عن أداء اللاعبين ومستواهم في مواجهة سيراميكا.

وأكد جونياس أن النادي يسير بصورة جيدة وخطوة خطوة نحو وضع نفسه في مراكز أفضل وهي مرحلة مهمة من شأنها أن يحقق الفريق البطولات في المرحلة المقبلة، وسعيد بأن بيراميدز حقق عددا كبيرا من الانتصارات، وكان منافسا قويا على الدوري حتى النهاية وبعد حسم اللقب يجب أن يكون الهدف هو الخروج بأفضل نتيجة ومركز في جدول الترتيب.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 34 من الدوري الممتاز.