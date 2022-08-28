شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يطير إلى أذربيجان للمشاركة بالدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تطير اليوم بعثة منتخب الكاراتيه إلى أذربيجان للمشاركة فى منافسات الدورى العالمى "بريميرليج" التى ستقام خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب التى اعلنها الجهاز الفني والمقرر مشاركته فى البطولة 13 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين.

القائمة تضم كلا من: ريم أحمد، فريال اشرف، منة شعبان، أحلام حمدى، دهب ياقوت، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، ومحمد صلاح، وعلى الصاوى، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن.

واستقر اتحاد الكاراتيه على اختيار محمد الحسينى، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، خلال البطولة، على أن يكون أمين الزعبلاوى رئيسا احتياطيا حال حدوث ما يمنع سفر الحسينى.