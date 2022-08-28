شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: لم نتلق عروضاً رسمية من الأهلي والزمالك لإيبوكا وشلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمي لنادي إنبي، مصير الثنائي جون إيبوكا ومصطفى شلبي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وحقيقة العروض المقدمة للاعبين.

وقال أبو الغيط، فى تصريحات صحفية، "لن نترك لاعباً يرحل عن الفريق إلا فى حال توافر بديل، خاصة مع النتائج المتراجعة للفريق خلال الفترة الأخيرة، وهو ما لا يرضى طموحتنا التي تتمثل فى إنهاء الدوري بمركز متقدم".

وأضاف أبو الغيط، "الحديث عن مفاوضات بعض الأندية مع مهاجم الفريق جون إيبوكا والجناح مصطفى شلبي مجرد أحاديث صحفية، ولا توجد عروض رسمية وصلت للنادى حتى الآن، مشيرا إلى أن "النادي وصله عرض رسمى من فريق الهلال السوداني لضم إيبوكا، ولكننا رفضنا بسبب ضعف المقابل المادي".

وتابع، "إنبي يملك كنزا فى قطاع الناشئين، ونهتم به رغم الغلاء الحادث فى السوق، وكلنا نتعلم من تجربة نادى مصر المقاصة، وتحوله من نادٍ ينافس باستمرار على مراكز متقدمة بالدوري، ووصوله إلى الهبوط للدرجة الثانية حاليا".

وعن جورفان فييرا مدرب الفريق قال أبو الغيط، " فييرا يملك سيرة ذاتية قوية للغاية، ونقدم له كل الدعم رغم عدم الرضا على النتائج الحالية، وهناك لجنة كرة بالنادي هي المنوطة لتقييم مستوى فييرا بنهاية الموسم وتحديد مستقبله مع الفريق".

وكشف المتحدث الرسمي لنادي إنبي موقف محمود جاد، حارس مرمى الفريق، من الانضمام لصفوف فريق ويجان الإنجليزي خلال الفترة المقبلة قائلا، "لن نترك لاعباً يرحل عن الفريق إلا حالة توافر بديل، ويجان لم يقدم عرضا ماليا محددا لضم محمود جاد حارس مرمى الفريق، وهو السبب في عدم إتمام الصفقة حتى الآن".

وأكمل، "من المفترض أن نتحدث أولا في العرض المالي المقدم للاعب، ومن بعدها تفاصيل الإعارة وخيارات الشراء، وهذا ما لم يتوافر في عرض ويجان".

وأنهى تصريحاته قائلا، "سمعت برغبة الزمالك في التعاقد مع الحارس، ولكن لم نحصل على عرض رسمي حتى الآن كما قلت، ولا ألتفت للسماسرة مع احترامي لهم".