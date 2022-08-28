شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل أنهى الأهلي المصري قصة مدربه ريكاردو سواريس؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدو أن رحلة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس مع الأهلي المصري انتهت، بعد خسارة الفريق ضد طلائع الجيش في الدوري المصري.

وتعرض الأهلي للهزيمة أمام طلائع الجيش، مساء السبت، بنتيجة 0-1، في مباراة لعبت ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري.

وذكر موقع "يالاكورة" المصري أن إدارة الأهلي أخطرت سواريس بالرحيل بشكل نهائي، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

يبدو أن رحلة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس مع الأهلي المصري انتهت، بعد خسارة الفريق ضد طلائع الجيش في الدوري المصري.

وتعرض الأهلي للهزيمة أمام طلائع الجيش، مساء السبت، بنتيجة 0-1، في مباراة لعبت ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري.

وذكر موقع "يالاكورة" المصري أن إدارة الأهلي أخطرت سواريس بالرحيل بشكل نهائي، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

سواريس تولى تدريب الأهلي في الأول من شهر يوليو / تموز الماضي، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لكنه فشل في إقناع الجماهير بقدرته على قيادة الفريق لتحقيق النجاحات.

وعلى مدار 16 مباراة مع سواريس، تعرض الأهلي للخسارة في 3 مباريات مقابل 8 انتصارات و5 تعادلات في كل البطولات.

ومع سواريس، خسر الأهلي فرصة المنافسة على لقب الدوري المصري، كما هزم في نهائي كأس مصر أمام الزمالك بنتيجة 1-2.