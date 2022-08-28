شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه جنوب السودان فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة السلة رجال مع جنوب السودان، اليوم الأحد، فى ثالث مباريات تصفيات كأس العالم التى تقام فى تونس وتستمر حتى 28 أغسطس الجارى.

وخاض المنتخب أولى مبارياته أمام تونس الجمعة الماضى، ومع الكاميرون أمس السبت.

ويتواجد منتخب مصر فى المرحلة النهائية من التصفيات فى مجموعة تضم كلاً من: جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال، والكاميرون، على أن يتأهل منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.

وتضم قائمة المنتخب كلا من، أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - علي أحمد - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.