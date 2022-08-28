شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري أمام سيراميكا والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت مساء السبت باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري أمام سيراميكا

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى وسيراميكا

انتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بين الأهلى وسيراميكا بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة عشرة للمسابقة باستاد المقاولون العرب، تقدم باسم مرسى لسيراميكا وتعادل محمد مجدى أفشة للأهلى فى الوقت بدل من الضائع.

غيابات الأهلى أمام سيراميكا

وقرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف تمزق العضلة الضامة، وحسين الشحات قطع في غضروف الركبة، وعمرو السولية تمزق العضلة الخلفية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا الثلاثاء المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.