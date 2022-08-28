شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المواجهة الأخيرة للإسماعيلى فى الدوري أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت عصر أمس، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسير الدراويش بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى فى جدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية، باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولى حمزة المسئولية 2 مايو الماضي.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوماً قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والأخيرة بالمسابقة هذا الموسم.