شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق معسكر BWB بكرة السلة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم معسكر Basketball Without Borders (BWB) لكرة السلة لأول مرة فى مصر خلال شهر أغسطس الجارى. ويقام معسكر Basketball Without Borders (BWB) فى الفترة من 28 إلى 31 أغسطس بمجمع حسن مصطفى للمرة الأولى فى مصر وشمال أفريقيا والأولى فى أفريقيا منذ عام 2019 عندما أقيمت بالسنغال.

ويجمع معسكر Basketball Without Borders أكثر من 60 لاعبا من أفضل لاعبي قارة أفريقيا للذكور والإناث من أجل التعلم من لاعبي NBA وWNBA وFIBA الحاليين والسابقين والأساطير والمدربين.

ومن المقرر أن يشارك كل من: حسن عامر وسيف قيدار هنداوي وآدم الحلواني وجنا الألفي وجنا طارق السعيد وهنا عبد العال وبلال عبد المطلب من مصر ضمن مجموعة المواهب الأفريقية الشابة خلاص المعسكر.