شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبى المصرى من انتفاضة المقاولون بعد 3 انتصارات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق من صحوة المقاولون العرب فى الدوري العام، قبل اللقاء المقبل للفريقين فى ختام مسابقة الدوري العام، حيث نجح المقاولون مؤخراً فى تحقيق 3 انتصارات متتالية، وهو ما لم يحدث منذ بداية الموسم.

وشدد العميد على ضرورة تقديم عرض قوى أمام المقاولون بعد التعادل المخيب لآمال جماهير بورسعيد في أخر جولتين، أمام البنك الأهلي ثم الزمالك.

ويستأنف فريق المصري، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في اللقاء الذي يجمع الفريقين الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من المسابقة المحلية.

ويحتل النادى المصرى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 38 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 14 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 هدفاً أيضاً.