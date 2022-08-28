رسمياً.. الأهلي يخطر سواريش بالرحيل.. وشوبير: القلعة الحمراء أنهت الاتفاق مع المدرب الجديد باختيار الخطيب

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أخطر المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، بالرحيل عن القيادة الفنية لفريق الكرة.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر بالنادي الأهلي قوله إن إدارة النادي أبلغت سواريش بالرحيل عن الفريق بصورة رسمية.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي "أبلغت المدرب البرتغالي بالرحيل عقب مباراة الإسماعيلي والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي"، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني السابق لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، دخل ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقالد سواريش الأهلي في نهاية يونيو الماضي خلفًا للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والذي رحل بعد فسخ عقده بالتراضي مع الإدارة.

ولفت الموقع، وفقاً لمصدر له، إلى أن النادي الأهلي لن يتحمل أي شروط جزائية إذا رحل سواريش خلال الفترة الحالية.

من جانبه، أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن سواريش سيرحل عن تدريب النادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" مساء السبت، إن "سواريش سيرحل رسميًا عن تدريب الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا في بطولة الدوري الممتاز".

وأضاف الإعلامي أن "الأهلي أنهى الاتفاق مع مدرب جديد، ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل"، لافتاً إلى أن "اختيار المدرب الجديد كان مسئولية الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي لغى فكرة التعاقد مع مدرب (مشروع)".

وأكد حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق أن "المدير الفني الجديد للأهلي ليس الأرجنتيني هيكتور كوبر"، مضيفاً: "سنسمع أسماء كثيرة في الفترة المقبلة عن مدرب الأهلي"، مشيراً إلى أن "مسئولو القلعة الحمراء، يتكتمون على اسم المدير الفني الجديد".

وتابع: "الكلام إللي خارج من الأهلي، أن المدير الفني الجديد مدرب قدير أصحاب خبرات كبير وشخصيته قوية وسيقود الفريق مع بداية الموسم الجديد"، مضيفاً: "الأهلي يُعيد ترتيب الأوراق من جديد قبل بداية الموسم".

وأكمل شوبير: "الأهلي سوف يعلن عن اسم المدير الفني الجديد واللاعبين الجدد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان الأهلي خسر من طلائع الجيش، اليوم السبت، بهدف دون رد ضمن حسابات الأسبوع الـ33 بمسابقة دوري We المصري.

ويخوض الأهلي مباراته الأخيرة بالدوري من خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، عصر الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن سواريش أخفق في تحقيق أي بطولة مع الأهلي بعد خسارة لقب كأس مصر بالنسخة الماضية على يد الزمالك بهدف مقابل هدفين، إلى جانب الحصول على المركز الثالث بمسابقة دوري We المصري خلف الزمالك البطل وبيراميدز صاحب المركز الثاني.