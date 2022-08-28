شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة الطلائع ويستعد لسيراميكا فى الجولة الأخيرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة ريكاردو سواريز صفحة مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الاهلى لمواجهة سيراميكا بالجولة الأخيرة للمسابقة، والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل، لإسدال الستار على الموسم الكروى وبداية التفكير فى الموسم الجديد.

ويخوض الأهلي مبارياته الحالية في الدوري وكأس مصر باللاعبين الناشئين تنفيذاً لقرار مجلس إدارة النادي يوم 4 أغسطس الجاري باستكمال الموسم الحالي بالناشئين والعائدين من الإصابة، من أجل منح الفرصة للاعبين الأساسيين للحصول على راحة جيدة قبل بدء الموسم الجديد.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف تمزق العضلة الضامة، وحسين الشحات قطع في غضروف الركبة، وعمرو السولية تمزق العضلة الخلفية.