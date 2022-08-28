«مفيش أهلي».. ماشاريبوف يحسم الجدل بشأن بقاؤه مع النصر السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم اللاعب الأوزبكي ماشاريبوف، نجم نادي النصر السعودي، الجدل بشأن استمراره مع فريقه خلال الموسم المقبل.

وأعلن ماشاريبوف بقاءه في صفوف النصر السعودي في الموسم المقبل، وذلك بعد تراجع النادي الأهلي عن ضمه بسبب مشاكل في الكشف الطبي الذي خضع له خلال الـ48 ساعة الماضية بمدينة الرياض.

ورداً على سؤال من الصحفي السعودي علي العنزي القريب من البيت النصراوي: "هل سترحل أم ستستمر مع النصر السعودي خلال الفترة المقبلة"، قال اللاعب الأوزبكي: "أنا مستمر مع النادي".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي تراجعت عن ضم ماشاريبوف بعد اكتشاف معاناة اللاعب من كسر في الوجة تعرض له منذ شهور، بالإضافة إلى ظهور إصابات عضلية خلال مشواره وخاصة في العضلة الخلفية.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مسئول داخل النصر السعودي تأكيده أن إدارة النادي الأهلي توصلت لاتفاق مع الإدارة لضم ماشاريبوف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة عام على سبيل الإعارة.