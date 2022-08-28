شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يستعين بالزمالك لدراسة المصرى قبل مواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بالمباريات الماضية لفريق المصري في الدوري العام، وآخرها مباراة الزمالك التى جمعت الفريقين بالجولة 33 وانتهت بالتعادل السلبى؛ وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف بين الفريقين.

وقرر شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مد معسكر الفريق بالإسكندرية، والذي انطلق الخميس الماضي قبل مواجهة الاتحاد، استعداداً لمواجهة فريق المصري الثلاثاء المقبل، فى الجولة 34 والأخيرة من الدوري والتي تجمع الفريقين على استاد برج العرب.

وتحت قيادة شوقي غريب، حصد المقاولون العرب 10 نقاط ثمينة خلال أخر 4 جولات، بعدما تعادل أمام الجونة بـ 10 لاعبين، ثم فاز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على فاركو في الجولة الماضية بثنائية نظيفة، ثم الفوز على الاتحاد بهدف نظيف وحافظ المقاولون على نظافة شباكه خلال الثلاث مباريات.

وحصد المقاولون الانتصار الثالث على التوالي أمام الاتحاد السكندري، ورفع الذئاب رصيدهم إلى النقطة 35 لوضع الفريق في منطقة الأمان، حيث يحتاج المقاولون نقطة واحدة فقط من مباراة الجولة المقبلة أمام المصري لتأكيد البقاء بشكل رسمي.

ويحتل المقاولون المركز الرابع عشر بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 35 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفا واستقبلت شباكهم 30.