شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رحيل سواريز خلال أيام والتعاقد مع مدرب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي استقر على رحيل البرتغالى ريكاردو سواريز من النادي الأهلي خلال أيام، والأحمر اقترب كثيرا من التعاقد مع مدرب جديد.

وقال شوبير، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "إن الأهلي استقر على توجيه الشكر لسواريز، وهناك مدرب أجنبى جديد من اختيار سيتم الإعلان عنه قريبًا".

وأضاف شوبير: هتسمع أسماء كثيرة هذه الأيام واجتهادات من كل الناس، زي هيكتور كوبر وغيره من الأسماء، لكن الأهلي متكتم جدا على اسم المدرب حتى الإعلان عنه بشكل رسمي.

وتابع: "ما يتردد بالنادي الأهلي أن المدرب الجديد هو مدرب قدير وذو شخصية قوية وقادر على إحداث الفارق، وسيبدأ مهمته مع الفريق منذ فترة الإعداد القادمة، وخلية نحل تعمل حاليًا من أجل إنهاء كل التفاصيل".