شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: نرفض اتهامات "التفويت".. وفقدنا 11 نقطة بالتحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون العرب، الاتهامات الموجهة إلى الفريق "بالتفويت" والمجاملة في المباريات الأخيرة.

وقال عادل، في تصريحات تليفزيونية: "أتعجب من الاتهامات الموجهة لنا بالمجاملة والتفويت، فلماذا لم تفز الأندية التي تتهمنا بذلك في مبارياتها؟".

وأضاف: "هذا الأمر مرفوض تمامًا ولا يوجد مدير فني يبحث عن الخسارة حتى يجامل المقاولون، فالفريق يقدم مباريات جيدة على مدار الموسم، لكن كان هناك سوء توفيق في عدة مباريات".

وتابع: "ركلة الجزاء التي احتسبت لنا أمام الاتحاد السكندري صحيحة، ولا توجد بها شكوك، وإذا افترضنا أنها ليست صحيحة فالجميع يستفيد ويتضرر من الأخطاء التحكيمية، والمقاولون العرب فقد 11 نقطة هذا الموسم بسبب الأخطاء التحكيمية".